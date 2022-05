Cessione Milan, InvestCorp pronto: si chiude a fine campionato

Il fondo InvestCorp, in trattativa con Elliott per l'acquisto del Milan e sempre in vantaggio su RedBird. Il punto della situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a InvestCorp. Anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri da Paolo Scaroni, Presidente rossonero, specificando come il tutto avverrà alla fine del campionato di Serie A.

Il fondo del Bahrein e quello della famiglia Singer, ha ricordato la 'rosea', sono in trattativa da un mese. Anche se il periodo di esclusiva è scaduto a fine aprile, di fatto, la sostanza non sarebbe cambiata. L'offerta di InvestCorp per il Milan, che si attesta a 1,18 miliardi di euro, è la migliore sulla piazza.

Nessun intoppo o criticità, per dirla alla Scaroni, nei negoziati tra le parti. Il Presidente del club di Via Aldo Rossi, però, ha confermato l'esistenza di una seconda offerta sul piatto di Elliott e per la quale l'hedge fund statunitense si è preso del tempo al fine di comparare ed analizzare al meglio le due proposte e il quadro complessivo della situazione.

L'offerta, come noto, è giunta dal fondo RedBird Capital Partners, società statunitense che una partecipazione (10%) nel Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool nella Premier League e dei Boston Red Sox nella MLB. RedBird ha inizialmente proposto un miliardo di euro e poi ha alzato il tiro fino a 1,1. Ma resterebbe indietro rispetto a InvestCorp.

Il fondo presieduto da Mohammed Al Ardhi, che attualmente gestisce 39 miliardi di euro e che ha mani in pasta in diversi settori, dalla moda all'immobiliare, sta attraversando una nuova fase espansiva. Vuole arrivare a gestire asset per 100 miliardi di dollari: un Milan vincente, in Italia ed in Europa, diventerebbe il suo fiore all'occhiello.

Si tratta di un progetto ambizioso, quello di InvestCorp per il Milan, la cui struttura finanziaria è in fase di definizione. Gran parte delle risorse (800 milioni di euro) dell'operazione sarebbero impiegate da InvestCorp. Il quale, tra i suoi azionisti, ha Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi, famiglie del Golfo e gli americani di Ares Capital.

Il resto arriverebbe da un prestito-ponte bancario. Quando l'affare si chiuderà, la nuova proprietà erediterà da Elliott un club che, oltre a riprendere a correre sul campo con i risultati sportivi, ora produce anche fuori. Dal 2018 ad oggi, infatti, gli americani hanno risanato i conti e incrementato il fatturato del club rossonero. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

