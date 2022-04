Cessione Milan, l’agenda di Investcorp: incontro con la Uefa e Nuovo Stadio

Elliott e Investcorp trattano il passaggio di consegne del Milan. Il fondo arabo guarda avanti: dall'incontro con la Uefa al Nuovo Stadio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla cessione del Milan: la trattativa tra Elliott e Investcorp procede spedita. I colloqui sono arrivati alla fase cruciale, c'è il silenzio delle parti ed è il momento di discutere i dettagli . Qualora l'operazione dovesse andare a buon fine c'è già un'agenda sulle prossime mosse da fare della nuova proprietà rossonera. Il primo appuntamento del fondo arabo sarà a Nyon , sede della Uefa, per le presentazioni ufficiali e per manifestare l'impegno a continuare la linea già trattata dagli americani, ovvero quella dei bilanci trasparenti e virtuosi.

Poi sarà la volta dell'incontro con l'Inter, per capire come operare in ottica Nuovo Stadio. Oggi i due club lavorano a stretto contatto e in sintonia per trovare una casa comune. Ma attenzione ad eventuali colpi di scena. Investcorp, infatti, è specializzato nel ramo delle infrastrutture e starebbe valutando di costruire uno stadio ancora più imponente, ma soprattutto personale. Valutando il punto di vista prettamente tecnico la parola d'ordine è continuità. Questo Milan sostenibile e attento finanziariamente è riuscito comunque ad ottenere il salto di qualità per quanto riguarda i risultati sul campo. Uno dei principali artefici di tutto questo è Paolo Maldini, dal 2019 direttore tecnico del club.