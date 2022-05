Cessione Milan, InvestCorp si è definitivamente chiamato fuori

Il fondo InvestCorp, che ha trattato l'acquisto del Milan da Elliott, ha fatto pubblicamente sapere di aver chiuso i negoziati. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come InvestCorp si sia ufficialmente ritirato dalla corsa per l'acquisto del club rossonero. Così come era avvenuto per l'ingresso in scena, anche la rinuncia all'operazione è arrivata su 'Twitter', con un post del Presidente esecutivo Mohammed Al Ardhi.

Il numero uno del fondo del Bahrein si è rivolto, infatti, così ai suoi 'followers'. «Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre».

InvestCorp, dunque, fuorigioco, ma RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, adesso, è molto vicino all'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan. La proposta degli statunitensi ha superato quella di InvestCorp, precedentemente stimata in 1,18 miliardi di euro.

Ma, oltre alla consistenza maggiore dell'offerta di RedBird (1,3 miliardi di euro, con possibilità di salire fino a 1,8), ed al fatto che gli americani non caricheranno debiti sul club di Via Aldo Rossi, a fare la differenza, nei ragionamenti di Elliott, ci sono state le competenze che i nuovi proprietari potranno sviluppare nel Milan, a partire da quanto fatto nelle altre proprietà sportive.

Dal Tolosa, neo-promosso nella Ligue 1 francese al Liverpool, club d'élite nella Premier League inglese, in cui RedBird partecipa con l'11% delle quote del gruppo proprietario, 'Fenway Sports Group'. L'idea è quella di fondere calcio, media, intrattenimento: una visione moderna per il Milan del futuro. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

