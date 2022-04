Cessione Milan, dalla moda agli immobili: ecco il fondo ‘Investcorp’ / News

Conosciamo meglio il fondo arabo 'Investcorp', interessato all'acquisto del Milan. Dalla moda agli immobili con l'obiettivo dei 100 miliardi in testa

Ora che l'acquisto del Milan è vicino, il cerchio sta per chiudersi. Da un brand iconico nel campo della moda ad uno altrettanto iconico nel mondo del calcio. Da allora gli affari si sono allargati a dismisura. 'Investcorp' opera nel campo della moda così come in quello degli immobili ed è con gli investimenti in Gucci e Tiffany che si è fatto conoscere al mondo occidentale. Con l'espansione internazionale, sotto la guida di Mohammed Al Ardhi (QUI IL MESSAGGIO RIVOLTO AI TIFOSI DEL MILAN), il capitale è schizzato da 10 agli attuali 42 miliardi di dollari (39 miliardi di euro). In Italia, oltre a Gucci e Riva, va segnalata anche l'influenza in Dainese, azienda specializzata in abbigliamento motociclistico, acquistata per 130 milioni e rivenduta per 630.