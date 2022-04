Cessione Milan, firme a giorni. InvestCorp aggiunge altri 80 milioni

La cessione del Milan ad InvestCorp dovrebbe concretizzarsi tra questo venerdì e l'inizio della prossima settimana. Progetto di 10 anni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della prossima cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp. Il prossimo venerdì 29 aprile, infatti, potrebbe essere il giorno in cui il fondo del Bahrein acquisterà il club rossonero da quello statunitense. Non c'è, comunque, ancora la certezza assoluta perché, per motivi tecnici, la cessione da parte di Elliott potrebbe slittare di qualche giorno ed andare all'inizio della prossima settimana.

Manca, però, talmente poco all'accordo per la compravendita del Milan: nessuno si formalizzerà se sarà definito all'inizio di maggio. Secondo quanto riferito ieri dalla 'Reuters', agenzia di stampa britannica, InvestCorp acquisterà il Milan esattamente per 1,18 miliardi di euro, ovvero per circa 80 milioni di euro in più rispetto alle previsioni (1,1). Le parti in trattativa non hanno né confermato né smentito tale cifra, preferendo, come spesso succede, non commentare nulla a negoziati in corso.

E, presumibilmente, non ci sarà alcuna reazione ufficiale fino alla stesura di un comunicato che annuncerà le firme e la cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp. Molto significativo, secondo la 'rosea', che InvestCorp voglia investire una cifra così alta nell'acquisizione del club di Via Aldo Rossi. È la conferma che il fondo del Bahrein vuole impostare un progetto di lunga durata rispetto alle classiche operazioni dei fondi. Non, dunque, un'operazione da 5-7 anni al massimo, ma almeno di 10 anni o forse più.

L'obiettivo di riportare il Diavolo nell'élite del calcio mondiale, in fin dei conti, ha bisogno di tempo e programmazione. La situazione è in via di definizione: la 'due diligence' è praticamente terminata, gli avvocati di Elliott ed InvestCorp stanno stilando i contratti per l'affare. Poi arriverà il momento delle firme. Per l'annuncio, probabilmente, si attenderà il termine dell'attuale campionato di Serie A, che vede il Milan in lotta con l'Inter per vincere lo Scudetto.

Nessuno, infatti, ha intenzione di 'disturbare' la squadra di Stefano Pioli, che vuole conquistare un grande obiettivo. È anche vero, però, che il passaggio da Elliott ad InvestCorp non è un ridimensionamento. Anzi, rappresenta la garanzia di un ulteriore passo in avanti per il Milan del futuro e potrebbe anche galvanizzare i calciatori rossoneri in queste ultime quattro giornate del torneo nazionale. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI