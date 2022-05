Milan, Elliott vuole una cessione senza scosse: RedBird è l’ideale

Il Milan sarà ceduto da Elliott a RedBird prossimamente. Cambierà poco nell'impostazione del club. Resterà il management attuale

Il cambio di assetto societario, al di là dell'aspetto finanziario, per il Milan sarà morbido e relativo. Il quotidiano sportivo nazionale, infatti, ha spiegato come, almeno per i primi tempi, il management dovrebbe rimanere immutato. Resterà il CEO, Ivan Gazidis, così come Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del club di Via Aldo Rossi.