Cessione Milan da Elliott a RedBird, Gazidis intasca ben 20 milioni

Gazidis, infatti, ha sottoscritto un contratto Project RedBlack , società lussemburghese alla quale fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg , il 99,93% del Milan. In questo contratto è stabilito come Gazidis debba ricevere un incentivo che oscilla tra il 5 e il 7,5% sulla plusvalenza ottenuta dal fondo Elliott sulla cessione del club rossonero a RedBird .

Con il Milan passato a Cardinale per 1,2 miliardi di euro, Elliott avrebbe guadagnato poco meno di 500 milioni di euro. Il fondo dei Singer, infatti, ha messo nel Milan 300 milioni di euro nel luglio 2018 per escutere il club in pegno da Yonghong Li e versato 533,25 milioni di euro dopo il 30 giugno 2020. Cifra alla quale però vanno sottratti 128 milioni di euro prestati a Li e recuperati dopo il suo addio. Quindi, in definitiva, l'investimento di Elliott nel Milan è stato di 705,25 milioni di euro.