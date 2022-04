Cessione Milan: Elliott-InvestCorp, le tempistiche di signing e closing

Il Milan è in procinto di essere ceduto da Elliott ad InvestCorp. Ecco, secondo 'Milano Finanza', quando potrebbe avvenire l'operazione

Anche l'edizione odierna di 'Milano Finanza' parla della trattativa tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan dal fondo statunitense a quello del Bahrein. E lo fa riportando una fonte vicina ai negoziati dei due colossi, secondo cui è plausibile che il 'signing' dell'intera operazione venga firmato entro la fine di questo mese di aprile. Secondo 'Repubblica', per esempio, si parla di firma prevista per venerdì 29 aprile.