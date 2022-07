Cessione Milan, Blue Skye: “È una finzione”. La risposta di Elliott / News

Blue Skye continua ad accusare Elliott per la cessione 'a porte chiuse' del Milan a RedBird. Il fondo americano si difende così

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si concentra sulla spinosa questione tra Blue Skye ed Elliott dopo la cessione del Milan a RedBird. Blue Skye è il fondo azionista di minoranza del Milan, essendo in possesso del 4,27% di Project Redblack, la società che controlla il club attraverso Rossoneri Sport Investment. La vicenda è emersa nei giorni scorsi, quando Elliott ha deciso di vendere il Milan senza l'avallo proprio di Blue Skye. Tutto ciò ha scatenato l'ira dei proprietari Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, che hanno avviato tre cause contro l’operato di Elliott, due in Lussemburgo e una a New York.

"La cessione è una finzione"

Blue Skye, come riportato dall’agenzia Reuters, il 5 luglio ha ottenuto da un giudice distrettuale degli Stati Uniti, Katherine Polk Failla, la possibilità di visionare alcuni documenti legati alla cessione del Milan a RedBird. Inoltre, "Calcio e Finanza" ha pubblicato alcuni stralci dei documenti presentati in Lussemburgo: "Questa cessione, a parte il fatto che comporta l’espulsione di Blue Skye da comproprietario del Milan, è solo una finzione per cercare di ingannare la Uefa, poiché alla fine uno schema simile a quello utilizzato per il Lille verrebbe riprodotto, con il Gruppo Elliott che manterrà il controllo effettivo del Milan (rimanendo il principale creditore e azionista di minoranza)".

La risposta di Elliott

Un portavoce di Elliott, come già avvenuto due settimane fa, ha ribadito come quelle di Blue Skye siano azioni "frivole e vessatorie" e che Blue Skye stia cercando di mettere in atto "un tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto mentre la suddetta società riceverà tutte le somme a cui ha diritto". La questione, che rimane aperta, sembra non turbare Elliott, che si dice pronto a difendersi nelle sedi opportune.