Cessione Milan, Elliott apprezza l’offerta di RedBird: le ultime news

Il fondo Elliott può cedere il Milan a campionato finito. A RedBird, non più ad InvestCorp. L'offerta degli americani, infatti, è convincente

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della possibile cessione del Milan al fondo RedBird , il quale avrebbe scavalcato, di fatto, InvestCorp , nella corsa all'acquisizione delle quote di maggioranza del club rossonero.

Elliott, infatti, avrebbe apprezzato l'offerta di 1,1 miliardi di euro presentata da RedBird per rilevare il 99,93% del Milan. Mossa apprezzata perché la proposta prevede l'acquisto della società di Via Aldo Rossi interamente in contanti.