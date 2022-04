Cessione Milan, Al Khalifa coinvolto: sfidò Infantino come presidente FIFA

Nella trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan c'è anche Al Khalifa, già concorrente di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA

Come noto, Elliott è in trattativa esclusiva con Investcorp per la cessione del Milan. Pian piano emergono diversi dettagli in merito a quella che sarebbe una svolta epocale. Innanzitutto, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il fondo arabo starebbe già pensando alle mosse da fare subito dopo la chiusura dell'operazione. Prima ci sarebbe in programma un incontro con la Uefa per presentare la linea operativa in vista delle prossime stagioni, poi un appuntamento con l'Inter per il Nuovo Stadio. Non è escluso che Investcorp, esperto in infrastrutture, decida di percorrere un'altra strada e pensare ad un impianto di proprietà staccato dai nerazzurri.