Milan, Cerruti: “Calciomercato sopravvalutato. Infortuni sottovalutati”

Cerruti: "Giroud il migliore in campo e fuori"

Su Giroud: "Mentre la squadra rossonera rispetto a un anno fa ha un punto in meno, dopo aver segnato due reti in meno e averne incassata una in più, Giroud con la splendida doppietta al Napoli è arrivato a quota 6 gol, due più della stagione scorsa grazie a tre rigori, che comunque ha avuto il merito di trasformare. Dietro questi numeri, sempre più attendibili di quelli sul possesso-palla, c’è poi l’altro simbolico gol realizzato da Giroud, capace di rimontare sé stesso dopo avere reagito male quando è stato sostituito da Jovic...«Credevo di poter ancora aiutare la squadra, ma è il mister che fa le scelte e ho tanto rispetto per lui». E così, dopo essere stato il migliore in campo, Giroud lo è stato anche fuori in una serata in cui sono emersi in maniera preoccupante tre limiti del Milan, che malgrado il 2-0 all’intervallo non è riuscito a vincere il terzo confronto con le aspiranti allo scudetto, dopo aver perso contro l’Inter e la Juventus".