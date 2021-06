Caso Kessié: va alle Olimpiadi di Tokyo, niente ritiro con il Milan

Franck Kessié, mediano del Milan, parteciperà alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio: non ci sarà a Milanello per la ripresa della stagione

Franck Kessié, centrocampista del Milan, prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale della Costa d'Avorio. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. La stagione 2021-2022 di Kessié, dunque, inizierà con la maglia degli 'Elefanti' ivoriani anziché con quella del Diavolo.

Il Commissario Tecnico Patrice Beaumelle ha inserito il nome di Kessié del Milan tra i tre fuori quota per le Olimpiadi. Il centrocampista rossonero, pertanto, volerà presto in Giappone per aggregarsi ai propri connazionali. Kessié ha dato subito la propria disponibilità alla sua Nazionale, avvisando per tempo il Milan e parlando con il tecnico Stefano Pioli e con i dirigenti.

Un atto di cortesia, questo, da parte del 'Presidente' rossonero. Il Milan, per linea societaria, non pone alcun tipo di vincolo ai propri calciatori e, pertanto, non avrebbe mai vietato a Kessié di partecipare ai Giochi Olimpici. Sarebbe stato diverso unicamente nel caso in cui ci fossero stati problemi fisici da monitorare a Milanello.

A proposito: con le Olimpiadi in programma dal 22 luglio all'8 agosto, Kessié salterà il raduno del Milan, previsto a Milanello per giovedì 8 luglio e, pertanto, si ipotizza il primo mese di allenamento e le prime amichevoli della nuova stagione rossonera. Dal club, però, si dicono tranquilli, secondo la 'rosea', sul fronte della preparazione, che il centrocampista ivoriano salterà per poi riaggregarsi in corsa.

Anche perché, al termine delle Olimpiadi, Kessié si unirà immediatamente al gruppo del Milan e non godrà di ulteriori ferie dopo quelle già avute. Un periodo nel quale ne ha approfittato per convolare a nozze, in Costa d'Avorio, con la sua Joelle. Kessié sarà in campo, alle Olimpiadi, con gli 'Elefanti' il 22 luglio contro l'Arabia Saudita, il 25 contro il Brasile ed il 28 contro la Germania.

Qualora la Costa d'Avorio dovesse passare il turno, giocherebbe i quarti di finale il 31 luglio prossimo. Non sarà l'unico impegno importante dell'annata 2021-2022 per Kessié. Il quale, come noto, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, in Camerun, prenderà parte anche alla Coppa d'Africa.