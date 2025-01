Caso curve Inter-Milan, ecco cosa rischiano tesserati e squadre

Il procuratore Figc Giuseppe Chiné, come scrive Gazzetta.it, starebbe visionando i verbali di interrogatorio dei calciatori per il caso curve di Inter e Milan. Nei prossimi giorni verranno sentiti non solo i tesserati coinvolti (per i rossoneri Calabria), ma non solo. Secondo la rosea verranno ascoltati altre persone, sulla quale identità vige la massima riservatezza. Finita la fase delle audizioni partiranno gli avvisi di conclusione indagini per annunciare i possibili deferimenti.