Capuano: “Hanno trasformato il Milan in una fabbrica di plusvalenze”

Giovanni Capuano, giornalista, sul sito web di Panorama.it ha fatto un’importante riflessione sulla politica societaria attuata dai dirigenti del Milan. Capuano critica questo moudus operandi basato sulla compravendita e sul generare profitto tramite plusvalenze. Infatti, lo ritiene un qualcosa di dannoso per la storia di un club glorioso come il Milan. Ecco le dichiarazioni di Capuano.
Capuano: "Vivere di compravendita non rispetta la storia del Milan"
"Vivere di sola compravendita non significa rispettare la storia del Milan. Proprio perché manca ancora qualcosa alla fine della sessione di trattative c'è tempo per correggere la rotta, ma in fretta.