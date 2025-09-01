Pianeta Milan
Capuano: 'Hanno trasformato il Milan in una fabbrica di plusvalenze'
Giovanni Capuano sul sito web Panorama.it critica la politica societaria attuata dai dirigenti del Milan. Ecco le sue parole.
Giovanni Capuano, giornalista, sul sito web di Panorama.it ha fatto un’importante riflessione sulla politica societaria  attuata dai dirigenti del Milan. Capuano critica questo moudus operandi basato sulla compravendita e sul generare profitto tramite plusvalenze. Infatti, lo ritiene un qualcosa di dannoso per la storia di un club glorioso come il Milan. Ecco le dichiarazioni di Capuano.

Capuano: "Vivere di compravendita non rispetta la storia del Milan"

"Vivere di sola compravendita non significa rispettare la storia del Milan. Proprio perché manca ancora qualcosa alla fine della sessione di trattative c'è tempo per correggere la rotta, ma in fretta.

Se alla squadra servono un centravanti e un difensore centrale pronti, questi devono essere trovati sul mercato senza girare sempre e comunque tra i banchi delle offerte last minute o senza aver trasformato un club glorioso, sette volte campione d'Europa e quattro del mondo in una fabbrica di plusvalenze".

