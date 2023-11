Polverosi: “Milan, vittoria non nasconde problemi. Jovic timido. Camarda…”

Polverosi: "Milan, i problemi ci sono ancora"

"L’ingresso in campo del più giovane debuttante del calcio italiano, il quindicenne Camarda, è stato accolto con un boato da San Siro, per il ragazzino che entrava e forse per Jovic che usciva. La vittoria non può nascondere i problemi del Milan, che non è completamente guarito. Nel secondo tempo la Fiorentina lo ha spinto indietro fino a costringerlo a una difesa a oltranza. Nel secondo tempo, forse per un pensiero rivolto anche al Borussia Dortmund, ha concesso tanto alla Fiorentina che porta a casa più di un rimpianto". LEGGI ANCHE: Camarda è storia! E i social reagiscono al record del giovane del Milan