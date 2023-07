Calendario Serie A 2023-2024, niente pause: via al weekend lungo!

Il calendario della Serie A 2023-2024 potrebbe subire una grande rivoluzione. Se la domenica ai tempi era famosa per presentare tre partite alle 15:00, adesso l'idea è di diminuirle a due. Questo starebbe a significare che le pause sarebbero totalmente assenti e si procederebbe al weekend lungo, giocando senza sosta dal venerdì al lunedì. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, la gara del sabato sera potrebbe sbarcare in chiaro, grazie all'emittente Mediaset che vorrebbe acquisirne i diritti.

Calendario Serie A 2023-2024: diritti televisivi e offerte

I broadcaster coinvolti quest'anno potrebbero essere addirittura tre: Dazn, Sky e Mediaset, anche se Lorenzo Casini, presidente della Serie A non si è voluto sbilanciare su tale argomento. Il tentativo come più volte ribadito è quello di creare un rapporto di serenità tra i vari pacchetti, in modo da offrire un servizio migliore evitando di pestarsi i piedi, proprio per codesto motivo inizialmente erano otto e sono stati ridotti a cinque successivamente. Milan, prima offerta per Reijnders: le ultime news >>>