Calendario Milan, quante amichevoli ‘inglesi’ tra Asia e Australia

"Sarà un'estate d'esami d'inglese per il Milan." No, non sono le prove degli esami di maturità o delle certificazioni di lingua. È il calendario delle amichevoli estive del Milan. Come riporta Tuttosportnelle prime righe si un suo articolo, è tutto pronto per l'inizio delle amichevoli prima del 17 agosto, quando il Diavolo affronterà il Bari per il secondo turno di Coppa Italia.