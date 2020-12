Calendario Milan: mal di big risolto, ma occhio alle piccole | Serie A News

Milan, il calendario (complicato) del mese di gennaio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli ha concluso il 2020 da capolista del campionato di Serie A con 34 punti, a +1 sull’Inter. Più in generale, i rossoneri hanno totalizzato 79 punti nell’intero anno solare, affermandosi come la squadra migliore del massimo torneo italiano.

Il primo obiettivo, dunque, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola è stato raggiunto. Ovvero, quello di dimostrare di essere competitivo. Il secondo obiettivo, quello di gennaio 2021, sarà invece quello di concludere davanti a tutti il girone d’andata del campionato. Il calendario del Milan prevede la trasferta di Benevento, quindi il big match di ‘San Siro‘ contro la Juventus.

A quel punto il Torino in casa, quindi la trasferta insidiosa di Cagliari e la visita dell’Atalanta a ‘San Siro’. Non propriamente una passeggiata di salute. Il Diavolo, però, ha superato il ‘mal di big’ che ne condizionava il rendimento in passato. Rispetto a prima, infatti, ora spesso batte le grandi: 6 vittorie e 3 pareggi contro le big nel post-lockdown.

Al contrario, la truppa di Pioli lascia qualche punto per strada contro le cosiddette piccole. È in quelle partite che i rossoneri dovranno evitare qualsiasi calo di tensione. Terzo obiettivo di gennaio? Passare il turno in Coppa Italia. Avversario sarà ancora una volta il Torino di Marco Giampaolo.