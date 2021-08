Calciomercato Milan – Tuttosport: “Ilicic solo dopo la cessione di Hauge”

Josip Ilicic è un obiettivo del Milan per questa sessione di calciomercato. Ma lo sloveno potrebbe arrivare solo dopo la cessione di Hauge

Dopo la cessione di Hauge, come detto, ci sarà il via libera per Ilicic. Lo sloveno è in rotta con Gasperini ed ha chiesto la cessione. L'Atalanta, però, continua a chiedere non meno di 5 milioni per liberare il calciatore. Una cifra che il Milan vorrebbe abbassare. I rossoneri sono disposti a concedere agli orobici un indennizzo minimo per arrivare ad Ilicic. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto