Calciomercato Milan – Pobega torna: ora è un centrocampista completo

Tommaso Pobega, dopo una stagione in prestito al Torino, è pronto per il Milan di Stefano Pioli. Si giocherà un posto in squadra in rossonero

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista che rientrerà al Milan dopo l'ottima stagione trascorsa in prestito nella fila del Torino di Ivan Juric. Se gli allenatori che il giovane calciatore aveva avuto nelle sue precedenti esperienze tra Serie B e Serie A hanno avuto dei meriti nella sua maturazione, è innegabile come il salto di qualità Pobega lo abbia fatto proprio con il croato sotto la Mole.

È grazie all'annata vissuta in granata, infatti, se Pobega ha potuto esordire nella Nazionale maggiore durante Italia-Germania 1-1 di Nations League. E, soprattutto, se potrà fare ritorno al Milan. Società che crede in lui dal 2013, sin da quando lo prelevò dalla Triestina e che, va ricordato, non ha mai voluto perderlo, concedendolo di volta in volta soltanto con la formula del prestito secco per farlo poi tornare alla base.

Juric, nell'ultima stagione, ha trasformato Pobega da mezzala di grandi prospettive e potenzialità a centrocampista 'box-to-box', all'inglese. Da Milan e da Nazionale. Stefano Pioli lo aveva studiato nel ritiro estivo del 2021, ma Pobega, dopo anni di 4-3-3 (come quello a La Spezia con Vincenzo Italiano), non era ancora pronto per ben figurare nel 4-2-3-1 del Diavolo o in altri moduli. Al Torino, Juric lo ha plasmato, imparandolo a muoversi anche in un 3-4-2-1.

Il centrocampista ha imparato nuove mansioni, nuovi movimenti, ha giocato tanto (33 partite, di cui 24 da titolare), sia da mediano centrale sia da trequartista, mettendo a segno 4 gol e fornendo 3 assist. I granata hanno più volte provato a chiedere al Milan di lasciarglielo almeno un altro anno, ma i rossoneri non hanno voluto sentire ragioni. Anzi, il Milan prossimamente blinderà il suo gioiello, prolungandogli il contratto (in scadenza nel 2025) per una stagione o forse più.

Adeguando, logicamente, anche il suo stipendio, attualmente inferiore ai 500mila euro netti all'anno. Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, si è reso conto della sua crescita e, difatti, lo ha convocato in azzurro. Pioli si ritroverà un giocatore maturo, diverso e completo. Un centrocampista che, ad oggi, il Milan non ha in rosa. Perso Franck Kessié, infatti, al Diavolo serve un giocatore di gamba, che sappia interdire ma anche buttarsi negli spazi.

Il partner ideale, insomma, per Sandro Tonali o Ismaël Bennacer. Che, oltretutto, porterà in dote tanta corsa alla squadra rossonera. 'Tuttosport' ha ricordato come Pobega, in stagione, sia stato il 24° giocatore in Serie A per chilometri medi percorsi a partita, ovvero 10,55 (contro gli 11,74 di Marcelo Brozovic, primo). Distanti i centrocampisti di Pioli. Kessie 80° con 9,91; Tonali 98° (9,83); quindi Rade Krunic 307° (8,14); Bennacer 316° (8,01) e infine Tiémoué Bakayoko 391° (6,90).