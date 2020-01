Calciomercato Milan – Todibo, il Barcellona vuole cederlo in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Clair Todibo è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore del Milan. C’è la volontà di concludere il trasferimento, ma bisogna stabilire la formula per accontentare Milan e Barcellona.

I blaugrana, infatti, credono molto in Todibo, e dunque vorrebbero cederlo solo in prestito o comunque inserire un’opzione di recompra. Maldini e Boban, invece, non vogliono prendere il calciatore solo per valorizzarlo in vista di un suo ritorno in Spagna, e dunque si sta facendo strada l’ipotesi di un accordo per sei mesi, per poi ridiscutere l’eventuale acquisto del francese a fine stagione. Intanto ecco le prime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic da giocatore del Milan, continua a leggere >>>

