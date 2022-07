Calciomercato Milan – Timore rossonero: si raffredda De Ketelaere

Nonostante il viaggio di calciomercato in terra belga andato in scena pochi giorni fa, Maldini e Massara rischiano di vedere sfumare la trattativa per portare Charles De Ketelaere al Milan. Il Club Bruges non ha ancora accettato l'offerta migliorata avanzata dai rossoneri ed ora lo stallo rischia di diventare definitivo.