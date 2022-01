Calciomercato Milan – Thiaw, si resta in attesa: le ultime

Milan che vuole provare un ultimo colpo di calciomercato con Thiaw, ma si tratta a oltranza con lo Schalke 04: distanza tra domanda e offerta

Mancano ormai poche ore alla fine del calciomercato e in casa Milan non c'è moltissimo da fare, se non attendere. Sia per quanto riguarda un possibile acquisto che per le uscite che dovrebbero concretizzarsi. Uno dei giocatori in partenza è certamente Samu Castillejo, spagnolo classe 1995 col contratto in scadenza nel 2023. Piace al Valencia con cui la trattativa è avanzata, ma non si è ancora arrivati all'accordo. Servono 5,5 milioni per aggiudicarselo. Stesso discorso per Daniel Maldini, classe 2001 e figlio di Paolo Maldini, su cui c'è il forte interessamento della SPAL, ma la cui trattativa non si è ancora chiusa. Possibile anche che alla fine resti fino a fine stagione.