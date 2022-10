Milan, oggi novità sul rinnovo di Leao. Pioli on fire, Thiaw sorprende

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 18 ottobre 2022. Ieri sera, infatti, il club di Via Aldo Rossi è stato grande protagonista al Gran Galà del Calcio AIC 2022. Al contempo, emergono particolari importanti nella trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao. Vediamo insieme, dunque, le notizie finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.