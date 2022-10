Milan, fiducia per il rinnovo di Leao: ma sarà lunga. Torna Maignan?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. In particolare, ampio risalto alle novità sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao, visto quanto accaduto ieri a 'Casa Milan'. Ma si inizia già a pensare agli impegni di campo: in fin dei conti, si gioca ogni tre giorni! Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.