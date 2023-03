Leao, no (per ora) al rinnovo con il Milan: Mendes vuole portarlo via

Rafael Leao non ha accettato finora la proposta del Milan per il rinnovo del contratto. Se ne riparlerà da aprile. Ora c'è la Champions

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il club rossonero, infatti, ha sempre l'intenzione e la speranza di prolungare l'accordo con il suo numero 17, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, anche per le prossime stagioni.

Questo, però, per la 'rosea' non è il tempo delle offerte, bensì dell'attesa. Dopo un gennaio teso, con una proposta di rinnovo del Milan non raccolta da Leao, ora è tutto in stand-by. Se ne riparlerà da aprile a giugno. Mese entro cui dovrà giocoforza essere chiaro se il nativo di Almada resterà in rossonero oppure se sarà ceduto al miglior offerente.

Rinnovo Leao in stallo. Mendes ha parlato con il Real Madrid — Intanto 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato come Jorge Mendes, che resta legato al giocatore nonostante il suo procuratore effettivo sia l'avvocato francese Ted Dimvula, continui a fare il suo lavoro. Ovvero, quello di esplorare scenari alternativi al Milan qualora la pratica del rinnovo con il Diavolo non andasse a buon fine.

Un mese fa, infatti, Mendes ha parlato di Leao con il Real Madrid. Una sorta di 'sondaggio-proposta' per capire se le 'Merengues' possano essere interessate a rilevarne il cartellino in estate. Il club di Florentino Pérez, però, in quel ruolo ha Vinícius Júnior e, per il calciomercato estivo, ha intenzione di spendere soldi in altri reparti (principale obiettivo, il centrocampista Jude Bellingham del Borussia Dortmund).

Il giocatore ha rifiutato per ora l'offerta del club rossonero — Il Real Madrid, dunque, non è in condizioni di proporre offerte shock al Milan per Leao ed è improbabile, pertanto, che il calciatore finisca nella Capitale spagnola. Leao cerca sempre un club che gli paghi, di fatto, la multa di 19,5 milioni di euro che deve allo Sporting Lisbona. Il Milan non vuole farlo.

Lui è sinceramente legato al Milan, ma, come rivelato dalla 'rosea', non ha accettato finora la proposta di 6,5 milioni di euro netti a stagione per il nuovo contratto fino al 30 giugno 2027. Ne vuole almeno 7. Più il pagamento della multa. Presto dovrà prendere una decisione definitiva. Come andrà a finire questa storia? Da aprile si scriveranno nuovi, importanti capitoli. Milan, occhi su un bomber della Premier League >>>

