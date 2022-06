Maldini-Milan, braccio di ferro sul rinnovo. Ma ottimismo per il sì

I contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan scadono oggi. Ed ancora si discute sul nodo più grande tra il D.T. ed Elliott

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, il cui contratto con il Milan, come ormai ampiamente noto, scadrà oggi e che, al momento, non è ancora stato rinnovato. Dalla mezzanotte, di fatto, direttore tecnico e direttore sportivo potrebbero firmare con altre squadre. Sicuramente, non potranno operare con un biglietto da visita rossonero.

I tifosi del Milan, ha incalzato la 'rosea', si fanno, da tanti giorni, tre domande. La prima è se Maldini e Massara rinnovano. La seconda è perché si è arrivati così prossimi alla scadenza. La terza è se c'è un braccio di ferro in atto e quali sono i problemi al centro del dibattito. Interrogativi che possono trovare le seguenti risposte.

Clamoroso, secondo il quotidiano sportivo nazionale, che la squadra Campione d'Italia sia arrivata a questo punto, con i suoi dirigenti di riferimento senza un accordo nel giorno della scadenza. I problemi al centro del dibattito? Maldini e il Milan si sono scambiati bozze di contratto negli ultimi giorni: la grande questione è l'autonomia decisionale dell'ex capitano.

È qui, più che altrove, che si sta giocando la partita. Non si tratta, per la 'rosea', di Maldini che vuole un ruolo di amministratore delegato del club, non vuole occuparsi della gestione finanziaria. Vuole, però, avere la fiducia totale della proprietà ed avere l'ultima parola sulle decisioni che riguardano la sua sfera di competenza, l'area tecnica.

Milan, Maldini vuole fiducia e ultima parola nell'area tecnica

Maldini, insomma, chiede che siano messe per iscritto le sue competenze. E che sia garantita autonomia decisionale in sede di calciomercato. Naturalmente in accordo con Massara e il tecnico rossonero Stefano Pioli. Il fondo Elliott, invece, non ha gradito l'intervista rilasciata ormai più di un mese fa da Maldini proprio a 'La Gazzetta dello Sport'.

Questo perché puntò su Maldini in un ruolo per lui inedito, gli ha messo a disposizione un ampio budget nell'estate 2021 e perché, molto probabilmente, vuole continuare con il modello di gestione che ha portato allo Scudetto. Anche in questa delicata fase del passaggio di proprietà con RedBird.

Magari, tra qualche mese, con un amministratore delegato diverso, perché Ivan Gazidis, in scadenza di contratto a novembre, ha buone possibilità di andare via dal Milan. E perché si è arrivati all'ultimo giorno? L'accordo con Gerry Cardinale ha rallentato il processo per il rinnovo, introducendo, tra l'altro, tra le parti, una figura nuova. In piena sintonia con Maldini.

Maldini (non è un mistero) ha trattato direttamente il suo rinnovo con il futuro proprietario del Milan. A lui ha spiegato la sua visione di un Milan 'europeo', che torni presto protagonista in Champions League. Questo rinnovo di contratto, quindi, arriverà? Per la 'rosea', ieri a tarda sera si respirava ottimismo.

Nonostante gli ultimi due giorni siano stati duri, ci sono buone possibilità di un accordo. I legali di Maldini ed Elliott sono al lavoro, la volontà comune di proseguire insieme c'è e c'è sempre stata. Si tratta di trovare un compromesso. Improbabile che si trovi una soluzione nella mattinata odierna, quando a New York sarà notte.

Possibile, sicuramente da non escludere, che tutto venga rimandato ai prossimi giorni. Anche se da domani Maldini e Massara non potrebbero più essere operativi per il Milan. Il direttore sportivo, questa sera, sarà a Rimini, all'evento di apertura del . Dove interverrà, ha chiosato la 'rosea', con probabile, comprensibile imbarazzo per la situazione. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>