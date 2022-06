Milan: i rinnovi di Maldini e Massara non sono in discussione

I rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan sono una semplice formalità che verrà presto risolta. I due dirigenti sono stati delle figure fondamentali per la crescita del club e nei piani di Red Bird c'è la loro conferma. I colloqui con Gerry Cardinale, secondo il Corriere dello Sport, sono stati decisamente positivi. Le idee per il progetto Milan sono comuni e da qui si parte per la formalizzazione dell'accordo.