Milan, Musah: “Ringrazio i tifosi milanisti per tutti i messaggi”

«Alla fine mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo, ma sono davvero molto felice. Ho guardato a cosa c'era libero e quella era disponibile. So che sarà molto speciale. Mi piaceva moltissimo Ronaldinho, come anche Pato e Seedorf. Gattuso? Abbiamo parlato del Milan quando eravamo insieme al Valencia. Scherzando mi ha detto che forse un giorno avrei giocato qui... ed eccomi. Mi piacciono le sfide di centrocampo, l'uno contro uno con i giocatori avversari. Fuori dal campo invece mi considero un tipo simatico, non mi piace litigare con nessuno e ho tanta, tanta pazienza. Ringrazio i tifosi milanisti per tutti i messaggi ricevuti in questo mese. Non vedo l'ora di giocare davanti a voi e di ricevere il vostro appoggio».