Calciomercato Milan – Adesso o in estate, Miranda sarà rossonero

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come Juan Miranda - nonostante l'inserimento del Napoli e del Barcellona - diventerà un giocatore rossonero. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è pronto a chiudere l'operazione per l'arrivo del terzino sinistro andaluso, classe 2000, in scadenza di contratto con il Betis il prossimo 30 giugno 2024.