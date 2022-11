Calciomercato Milan – Leao out, Cristiano Ronaldo in? Piace Thuram

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 22 novembre 2022. Con i Mondiali in Qatar in pieno svolgimento, la Serie A è in pausa ed è inevitabile parlare di ciò che potrà accadere nelle sessioni di trattative di gennaio e di luglio/agosto 2023. Vediamo, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.