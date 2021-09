Kessié stanco e con l’incognita rinnovo: il Milan ora è preoccupato

Franck Kessié, centrocampista del Milan, è fuori forma e gioca male. È anche distratto dalle voci sul mancato rinnovo del contratto?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan, cercando di capire i motivi per i quali l'ivoriano, al momento, stia rendendo di gran lunga al di sotto delle aspettative. Per la 'rosea', c'è, alla base, una motivazione fisica: nella stagione 2020-2021, infatti, Kessié ha giocato ben 50 partite con il Milan tra Serie A (37), Europa League (11) e Coppa Italia (2), non fermandosi praticamente mai.

Inoltre, ha passato un'estate piuttosto movimentata, rispondendo alla chiamata del Commissario Tecnico Soualiho Haidara per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio. Il numero 79 rossonero, dunque, ha giocato altre 4 partite da titolare in Giappone e, una volta tornato a Milanello, il suo fisico ha acceso la spia: prima di Ferragosto si è fermato per uno stiramento al muscolo flessore della coscia sinistra. Un infortunio che ha richiesto un mese per rivederlo in campo.

Kessié, dunque, ha saltato Sampdoria-Milan e Milan-Cagliari, tornando in campo in occasione di Milan-Lazio. Qui i primi segnali di problemi, giacché ha stampato sulla traversa un calcio di rigore. Lui, solitamente infallibile (o quasi) dagli undici metri. Tra i peggiori in campo all'Allianz Stadium contro la Juventus, Kessié è stato in panchina a 'San Siro' per Milan-Venezia, prima di riprendere il suo posto in squadra contro Spezia ed Atlético Madrid.

Due prestazioni insufficienti, l'ultima, per giunta, 'impreziosita' (eufemismo) da un'espulsione per doppia ammonizione dopo 29' di gioco. Vero, l'arbitro del match, Cüneyt Çakir, è stato fiscale in occasione del secondo intervento, dove il secondo cartellino giallo poteva essere evitato. Ma l'ingenuità con cui Kessié è andato su Marcos Llorente in Milan-Atlético Madrid, di fatto, ha testimoniato come sia in ritardo di condizione.

Difficile dimostrare che sia psicologicamente distratto dalla questione del rinnovo del suo contratto, che ancora non arriva. Ma tra i tifosi del Milan, questa, è la tesi più accreditata in merito la questione Kessié. Non ci sono, al momento, secondo la 'rosea', novità sul tema. Né incontri tra le parti avvenuti o in programma. L'idea, però, è che dietro le quinte stiano premendo PSG ed alcuni club inglesi per strapparlo al Milan a parametro zero. Ed ora il Diavolo è preoccupato dal suo rendimento in campo.