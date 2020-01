Calciomercato Milan – Calhanoglu, interesse da parte della Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, l’asse Milano-Roma è molto caldo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i giallorossi avrebbero espresso un forte apprezzamento per Hakan Calhanoglu, ma il Milan chiede almeno 15 milioni di euro per lasciare partire il calciatore turco.

Attenzione anche a Suso. Anche in questo caso la Roma è interessata al giocatore del Milan, e dunque ha preso quota un’ipotesi di scambio con Under, ma i giallorossi chiedono 20 milioni di euro conguaglio a lavoro favore, cifra considerata ovviamente eccessiva. I contatti tra i due club proseguiranno nei prossimi giorni. Intanto il Milan ha effettuato un sondaggio per un centrocampista che gioca in Serie A, continua a leggere >>>

