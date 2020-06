Calciomercato Milan – Calhanoglu c’è: per il rinnovo e per Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco del Milan che, lunedì sera, allo stadio ‘Via del Mare‘ contro il Lecce, ha sfoderato una prestazione da applausi.

Se già in Coppa Italia contro la Juventus a Torino il numero 10 rossonero era sembrato in palla, con una buona condizione fisica ed un ritmo mentale importante, a Lecce, è arrivata la conferma del suo bel momento di forma, con l’assist per il gol di Samu Castillejo ed il lancio che ha mandato in gol il croato Ante Rebić.

Anche nei gol di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ed in quello di Rafael Leão, però, c’è lo zampino di Calhanoglu, un professionista serio, con tanta voglia di fare bene e di poter essere importante per il Milan di Stefano Pioli. Servirà, però, che il turco trovi continuità nelle prestazioni, quella che, in questi anni rossoneri, gli è sempre un po’ mancata.

Anche perché Calhanoglu dovrà farsi trovare pronto, l’anno venturo, da quello che sarà il prossimo tecnico del Diavolo, il professor Ralf Rangnick. Il manager tedesco, nel recente passato, ha tentato di portare Calhanoglu al RB Lipsia e, già nel 2017, all’epoca del suo trasferimento dal Bayer Leverkusen al Milan, Rangnick aveva provato ad inserirsi per il fantasista turco, che stima moltissimo.

Ieri intanto l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, pur rivelando le ambizioni del suo assistito, quelle di giocare presto in Champions League, ha fatto presente come la volontà di Calhanoglu, che si è anche recato a ‘Casa Milan‘ per apporre la propria firma sulla rinuncia del 50% dello stipendio del mese di aprile per l’emergenza coronavirus, sia quella di continuare ad essere importante per il Diavolo.

In rossonero il ragazzo è felice, sente la fiducia di tutti ed è entusiasta di indossare la maglia numero 10. Presto, dunque, il Milan e l'agente di Calhanoglu si siederanno al tavolo per discutere del rinnovo di contratto, visto che quello in vigore scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021. Calhanoglu-Milan, avanti insieme. Per Pioli, adesso, e con la benedizione di Rangnick.