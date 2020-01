Calciomercato Milan – Borini, è sfida tra Genoa e Sampdoria

CALCIOMERC ATO MILAN – Come viene riportato dal Secolo XIX, è ancora incerto il futuro di Fabio Borini. Nei giorni scorsi il Genoa sembrava essere molto vicino all’ex Roma, ma nelle ultime ore è spuntata anche la Sampdoria, che cerca un profilo di esperienza per rinforzare l’attacco. Come sempre in questi casi la decisione finale spetterà al calciatore, che comunque sicuramente lascerà il Milan in questa sessione invernale. Intanto Zlatan Ibrahimovic spiega perchè ha scelto la maglia numero 21, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android