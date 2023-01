Milan, giorni chiave per Bennacer e Leao. Tutte le spine di Pioli

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 gennaio 2023. I rossoneri, infatti, reduci dal pareggio per 2-2 di 'San Siro' contro la Roma, sono chiamati a superare il primo ostacolo in Coppa Italia. Il tutto mentre i 'rumors' di calciomercato - sul fronte dei rinnovi di contratto - si susseguono senza sosta e mister Stefano Pioli ha le sue belle gatte da pelare. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.