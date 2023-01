Milan, sì di Bennacer: ora Leao e Giroud. Serie A, il Diavolo a Lecce

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi e non in edicola nella mattina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Sono giorni particolari, infatti, in casa rossonera: mentre il tecnico Stefano Pioli si interroga, con i calciatori, sulle cause dell'eliminazione in Coppa Italia, il centrocampista Ismaël Bennacer ha firmato il rinnovo del suo contratto. E domani pomeriggio già si torna in campo in Serie A. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.