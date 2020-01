Calciomercato Milan – Begovic, ecco le tappe della sua carriera

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina saluta, Asmir Begovic arriva. Il portiere ha effettuato ieri le visite mediche e sarà presto a disposizione di Stefano Pioli. ‘Tuttosport’ ripercorre le tappe della carriera del bosniaco, che ha giocato in prestito nel Qarabag in questa prima parte di stagione dopo la decisione del Bournemouth di non puntare su di lui. Decisione non esattamente azzeccata se si vedono i numeri dell’attuale portiere del club inglese Aaron Ramsdale (35 gol subiti in 21 partite). Begovic ha all’attivo una lunga esperienza in Premier League con Stoke City e Chelsea, con cui ha vinto anche un titolo nazionale. Con la Bosnia ha giocato 61 partite, l’ultima delle quali nel 2017. A inizio carriera aveva optato per la nazionale del Canada, salvo poi cambiare idea nel corso degli anni. Intanto ecco le parole del sindaco Sala sulla statua di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

