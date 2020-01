Calciomercato Lazio – Kumbulla in cima alla lista di Tare

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio di Simone Inzaghi è una pretendente allo Scudetto? Lo dirà solo il campo. Intanto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, continua a lavorare sul mercato per cercare di rafforzare la rosa. Oltre alle voci di un corteggiamento per Matias Vecino, centrocampista dell’Inter in uscita, il D.S. dei biancocelesti non molla la pista che porta a Marash Kumbulla.

Stando a quanto è riportato dal “Messaggero” oggi in edicola, infatti, sul difensore in forza all’Hellas Verona, ci sono gli occhi e non solo di squadre come Inter e Fiorentina. I biancocelesti però non cedono, con il dirigente di Claudio Lotito che lavora per provare a trovare prima l’intesa col giocatore e poi ovviamente anche quella con l’Hellas Verona. Intanto il Milan ha messo gli occhi su un difensore: per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android