Calciomercato Juventus – Emre Can ha deciso: vuole partire

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Se l’Inter per ora è la regina del mercato di gennaio, non si può dire altrimenti della Juventus, una delle squadre italiane meno attive. Vista la chiusura del mercato in entrata, decantata dal Chief Football Officer Fabio Paratici, i Campioni d’Italia pensano alle uscite.

C’è un giocatore che sta vivendo una situazione complicata e questo è Emre Can. Il centrocampista tedesco ad inizio anno è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League e adesso continua a non essere utilizzato dal tecnico Maurizio Sarri. Per questo, secondo “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, Emre Can comincia a farsi più di qualche domanda sul futuro, tanto che adesso vorrebbe partire per andare a giocare altrove.

Il suo procuratore ha chiesto un confronto alla Juventus, per decidere il futuro in tempi brevi, visto che già siamo entrati nella seconda metà di gennaio. Il pensiero di Emre Can va soprattutto all’Europeo con la Germania: se dovesse continuare a non giocare, potrebbe non partecipare alla spedizione tedesca e a tal proposito è stato avvertito da Joachim Löw, C.T. della Nazionale, in persona.

Tuttavia fino a questo momento Paratici ha sempre detto pubblicamente di non volerlo mettere sul mercato per una plusvalenza. Piani stravolti dalla decisione ferma del calciatore. Intanto in casa Milan ci sono novità dalla Croazia. Sembra fatta per Dani Olmo, giocatore della Dinamo Zagabria … continua a leggere >>>

