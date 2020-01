Calciomercato Juventus – Dybala chiama Pogba: Paratici è già al lavoro

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paul Pogba di ritorno alla Juventus? Non è impossibile. Paulo Dybala lo ha chiamato, il dirigente bianconero Fabio Paratici ha risposto in sede di mercato.

La Juventus, quindi, continua a coltivare il sogno di riavere in rosa il fuoriclasse francese di proprietà del Manchester United, voglioso di giocare altrove dopo le stagioni altalenanti del suo club.

Un’operazione difficilissima quella a cui è chiamato il CFO Paratici, che necessità di un lavoro preventivo prima di affondare il colpo questa estate.

“Tuttosport” oggi in edicola ha riportato che esistono alcuni fattori che potrebbero spingere Pogba al suo ritorno in bianconero. In primis la volontà del francese, subito dopo l’operazione Donny van de Beek-Real Madrid e infine, uno spogliatoio che non vede l’ora di riabbracciare il talento dei “Red Devils“.

Il prezzo complessivo tra cartellino e ingaggio si avvicina ai 270 milioni di euro, ma la Juventus nutre buone speranze anche in virtù dei buoni contatti tra le società e con l’agente del calciatore Mino Raiola.

Un altro francese, Theo Hernández, intanto, è la vera sorpresa in questa stagione per il Milan, a tal proposito ha parlato il suo agente

