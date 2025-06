Calamai: “Il Milan potrebbe fare come il Napoli l’anno prossimo”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Calamai ha anche affrontato anche il tema Acerbi che ha rifiutato la convocazione: "Il calcio italiano e una Nazionale balbettante non si meritava un caso Acerbi. Non voglio ripercorrere la storia di un amore mai nato tra il commissario tecnico Spalletti e il difensore dell’Inter. Aggiungo, tanto per essere chiari, che se il tecnico di Certaldo avesse avuto tutti i suoi titolari a disposizione Acerbi non sarebbe stato convocato."