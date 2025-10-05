Stasera alle 20:45 all'Allianz Stadium andrà in scena il big match di questa sesta giornata di Serie A. Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per un confronto ai vertici della classifica. Ad ora, infatti, i bianconeri sono a quota 11 punti, a una sola lunghezza dal Milan, primo in classifica a pari merito con una serie di altre squadre. Oltre a questo, la partita di stasera ha altri motivi di curiosità, tra cui la grande quantità di ex presenti in campo. Tra questi, il ritorno più atteso è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei rossoneri ha vissuto 8 anni sulla panchina della Juventus ed è tutt'ora molto amato dai tifosi bianconeri. Lo ha sottolineato Luca Calamai nel suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'. Il giornalista, presentando la sfida, ha confrontato le situazioni dei due allenatori, Tudor e Allegri.
Calamai: “Chissà se il mondo Juventus rimpiange il corto muso di Allegri”
Juventus-Milan vedrà il ritorno di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium. Nel suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com' Luca Calamai ha presentato la sfida di stasera
Juventus-Milan, Calamai presenta la sfida—
Le parole del giornalista: "Chi rischia di più è sicuramente Tudor che deve dimostrare al suo mondo di essere un allenatore da scudetto. Per farlo ha bisogno di un risultato super. Anche dal punto di vista simbolico. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri. Un tecnico che in casa bianconera è stato molto amato e molto odiato. Pensando alla sfida di oggi penso che sia soprattutto temuto".
