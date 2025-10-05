Stasera alle 20:45 all'Allianz Stadium andrà in scena il big match di questa sesta giornata di Serie A. Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per un confronto ai vertici della classifica. Ad ora, infatti, i bianconeri sono a quota 11 punti, a una sola lunghezza dal Milan, primo in classifica a pari merito con una serie di altre squadre. Oltre a questo, la partita di stasera ha altri motivi di curiosità, tra cui la grande quantità di ex presenti in campo. Tra questi, il ritorno più atteso è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei rossoneri ha vissuto 8 anni sulla panchina della Juventus ed è tutt'ora molto amato dai tifosi bianconeri. Lo ha sottolineato Luca Calamai nel suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'. Il giornalista, presentando la sfida, ha confrontato le situazioni dei due allenatori, Tudor e Allegri.