Calabria, che crescita! Oggi vale almeno 20 milioni | Milan News

Calabria uno dei giocatori del Milan più valorizzati da Pioli

Davide Calabria, Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Cinque calciatori del Milan che, ad oggi, grazie al lavoro di Stefano Pioli sul campo, valgono, nel complessivo, ben 85 milioni di euro in più. Questa la convinzione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Merito della loro enorme crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Calabria, per esempio, con “talento, personalità e determinazione” (tre doti che gli riconosce Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana), ha scalato le gerarchie di Pioli. Si è preso una maglia da titolare nel Milan, scalzando l’amico-rivale Andrea Conti, non mollandola più. Diogo Dalot lo ha sostituito solo quando è mancato, costretto, più che altro, a giocare a sinistra in caso di indisponibilità di Theo Hernández.

Ed anche Pierre Kalulu, per trovare spazio, ha dovuto reinventarsi da centrale. Insomma, al Milan, sulla destra, c’è la dittatura di Calabria. Cresciuto nel vivaio del Milan, e quindi iscritto a bilancio a costo zero, oggi il numero 2 del Diavolo vale almeno 20 milioni di euro. Ultimamente si è fatto anche apprezzare a centrocampo e ha trovato la via del gol con facilità: in rete contro Genoa e Juventus. Calciomercato Milan: si pensa già a giugno, ecco l’esterno! Vai alla news >>>