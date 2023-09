Cagliari-Milan, pronti Okafor e Chukwueze: spazio al tridente leggero

Il Milan dovrà affrontare tantissime partite in pochi giorni. Stefano Pioli deve per forza fare un po' di turnover in ogni partita. E contro il Cagliari i rossoneri dovrebbero mandare in panchina sia Olivier Giroud che Rafael Leao. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sulle possibili scelte dei rossoneri in attacco.