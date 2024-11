Cagliari-Milan, Ordine: “Squadra inaffidabile. Leao è stato tradito”

Il Milan, durante la sosta, dovrà lavorare molto sulla fase difensiva. Rafael Leao, migliore in campo dei rossoneri ed autore di una doppietta, è stato tradito dalla fragilità difensiva dei suoi compagni. Francesco Camarda ha giocato bene in fase di non possesso, e Tammy Abraham ha segnato un gol facile grazie ad una deviazione.