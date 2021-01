Cagliari-Milan: Ibrahimovic riparte dalla ‘Sardegna Arena’ | Serie A News

Cagliari-Milan: in attacco toccherà di nuovo ad Ibrahimovic

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic titolare alla ‘Sardegna Arena‘, un déjà vu ad un anno di distanza. Lo scorso 11 gennaio 2020, infatti, Ibra tornava al gol con la maglia del Diavolo, sua prima rete dal ritorno in rossonero, proprio in occasione di Cagliari-Milan 0-2.

Dodici mesi dopo o quasi, 18 gennaio 2021, Zlatan è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella formazione di Stefano Pioli. L’aveva lasciata, giocoforza, il 22 novembre scorso sul campo del Napoli per un infortunio al bicipite femorale. Il rientro di Ibrahimovic è stato complicato, ritardato anche da un successivo infortunio al polpaccio.

Ora, però, dopo gli scampoli di match contro il Torino (9′ in campionato e 45′ in Coppa Italia), finalmente, Ibrahimovic ritroverà il suo posto al centro dell’attacco in Cagliari-Milan di domani sera. L’attaccante svedese ha fatto vedere di non essere al 100%, ma sicuramente non così in ritardo di condizione.

Ibrahimovic, da Cagliari-Milan, tornerà ad essere il faro del gioco rossonero, colui al quale la squadra dovrà affidare i palloni che scottano, quelli da scagliare in rete per vincere le partite ed al quale affidarsi nei momenti di difficoltà. Zlatan, finora, c’è stato poco in questa stagione 2020-2021: ha giocato appena 12 gare su 27 totali. Ma ha segnato 11 gol.

Segno, evidente, del suo strapotere, fisico, atletico e tecnico su tutti, anche a 39 anni suonati. Il Milan, che ha fatto vedere di sapersela cavare anche senza di lui, si affiderà, però, al suo totem scandinavo per avere maggiori chance di arrivare in testa al campionato a fine stagione.