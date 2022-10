Brahim Díaz è salito sul trono: il Milan adesso è suo. E De Ketelaere?

Brahim Díaz ha iniziato benissimo questa stagione con il Milan: gol all'Udinese, alla Juventus, poi la prima doppietta al Monza. È 'on fire'!

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz, fantasista del Milan che dopo aver passato dodici mesi non semplici, tra alti e bassi, in questo mese di ottobre ha riconquistato fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Diventando, di fatto, l'arma (forse inaspettata) in più del Diavolo di Stefano Pioli.

Dopo il gol all'Udinese e quello, bellissimo, alla Juventus, sabato scorso per Brahim Díaz è arrivata anche la prima doppietta con la maglia del Milan. Vittima il Monza. È un momento d'oro, dunque, per il numero 10 rossonero e il giocatore intende sfruttarlo al massimo, dimostrando che può finalmente esplodere e diventare vero protagonista della squadra.

Milan, Brahim Díaz è in un fantastico momento di forma — Milan-Monza, di fatto, è stata la sua miglior partita di sempre in rossonero. Con due gol di pregevolissima fattura. Brahim Díaz è arrivato a quota 4 gol in campionato, eguagliando la sua miglior stagione realizzativa in Serie A, la 2020-2021. Ha già superato, in 9 presenze, le 3 reti messe a segno nello scorso campionato in 31 partite disputate.

Brahim Díaz, ha commentato il 'CorSport', è diventato il terzo giocatore spagnolo nella storia del Milan ad aver segnato una doppietta in rossonero nel massimo campionato dopo Jesús Suso (che ci è riuscito due volte) e Javi Moreno. Brahim Díaz, finora, ha segnato in totale 11 gol con il Milan, di cui uno solo in Champions League, l'anno passato in casa del Liverpool.

L'occasione migliore per ripetersi sarebbe Dinamo Zagabria-Milan di domani sera, ma l'andaluso è ancora in dubbio per una contrattura al gluteo sinistro: stamattina, in occasione della rifinitura a Milanello, si capirà qualcosa in più. Il ragazzo è disposto a stringere i denti per esserci e per rimanere aggrappato al suo momento positivo.

E pensare che, ad inizio stagione, il posto da titolare di Brahim Díaz era stato messo in pericolo dall'acquisto di Charles De Ketelaere. Entrambi, infatti, preferiscono giocare da rifinitore alle spalle della punta nel 4-2-3-1. Fin qui c'è stata una sana concorrenza. Ora, però, Brahim vuole sprintare e la partenza in questa annata fa pendere il piatto della bilancia decisamente dalla sua parte.

Anche perché, rispetto al belga, ha dimostrato anche di sapersi adattare a destra nel 4-3-3. De Ketelaere, dunque, dovrà cercare di rimontare posizioni nelle gerarchie di mister Pioli. Ma con un Díaz così, certamente, non sarà facile. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>