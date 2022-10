Brahim Díaz-De Ketelaere, fantasia al potere. Chi si prende il Milan?

1 di 1

MILAN TRA BRAHIM DÍAZ E DE KETELAERE

Brahim Díaz e Charles De Ketelaere (attaccanti AC Milan) in ballottaggio per una maglia | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz e Charles De Ketelaere, fantasisti del Milan di Stefano Pioli, che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Mentre, infatti, il principe belga ancora non ha terminato il proprio apprendistato da erede al trono, il popolo di 'San Siro', sabato sera, ha proclamato re l'andaluso per acclamazione.

Il duello tra Brahim Díaz e De Ketelaere per un posto da titolare nel Milan, dunque, è ufficialmente aperto, giacché non c'è ancora un padrone assoluto della trequarti rossonera. Contro il Chelsea, domani sera a 'San Siro' per la 4^ giornata del Girone E di Champions League, toccherà ancora al numero 10 o Pioli preferirà rilanciare l'ex Bruges?

La staffetta tra i due, ha commentato la 'rosea', probabilmente era nei piani dell'allenatore. La strategia, dunque, potrebbe restare la stessa anche dopo l'allenamento di rifinitura di oggi. Il gol di Brahim Díaz contro la Juventus - nonché l'ottima prestazione offerta come esterno destro offensivo del 4-3-3 - potrebbero, però, aver rimescolato le carte nella mente di Pioli.

Il duello tra i due si deciderà all'ultimo. Perché in Milan-Chelsea dovrebbe giocare Brahim Díaz? Perché, al momento, è più 'caldo' di De Ketelaere. Ha già segnato 2 gol in 4 partite giocate da titolare e ha anche servito un assist. Non si tratta, ovviamente, di numeri da capogiro, ma sono sicuramente migliori di quelli di CDK.

In area di rigore, per ora, Brahim Díaz ha tutto quello che manca a De Ketelaere. Tre stagioni di Milan, poi si sentono tutte. Mentre l'intesa tra il belga e i compagni è ancora in fase di rodaggio, l'ex Real Madrid e Manchester City sa già esattamente cosa fare. In qualunque posizione giochi. De Ketelaere, invece, per ammissione dello stesso Pioli, rende meglio se schierato dentro il campo, nel ruolo di trequartista.

Milan-Chelsea di domani sera, però, richiederà una buona dose di fisicità. Qui non c'è partita. CDK molto meglio di Brahim Díaz, specialmente se Pioli decidesse di tornare al 4-2-3-1. Al Milan, ha concluso il quotidiano sportivo nazionale, sono soddisfatti di quanto fin qui mostrato dal numero 90 e si dicono convinti che presto sboccerà. Magari già a partire dalla gara contro i 'Blues'.

Però, va detto, se il percorso scelto dal Milan è quello della fiducia, insistere anche domani su CDK avrebbe senso almeno quanto riconfermare Brahim Díaz. Uno dei due sarà titolare, l'altro sarà in panchina pronto a subentrare. Difficile una convivenza tra i due, a meno che Pioli non sorprenda tutti con un'altra idea geniale delle sue. Milan, ecco la duplice missione stagionale di Brahim Díaz >>>